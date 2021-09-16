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четверг, 16 сентября 2021 12:43

Судью-взяточника освободят из колонии по решению ВСУ

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Судью-взяточника освободят из колонии по решению ВСУ
Экс-судья Владимир Пономаренко выйдет из колонии по оправдательному приговору ВСУ. Фото: nashigroshi.org

Черкасского экс-судью, взяточника Владимира Пономаренко полностью оправдал Верховный суд Украины. Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил Пономаренко к двум годам тюрьмы за взятку в 30 тыс. грн.

Решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко, рассказывает Telegram канал Центра противодействия коррупции.

Когда в апреле приговор Пономаренко подтвердила Апелляционная палата ВАКС, судья-взяточник отправился в Менскую колонию. Теперь он не успеет отбыть свое наказание.

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"Напомним, ВАКС создавался при активном участии международных экспертов, а вот Верховный суд выбирала тогдашняя ВККС, большинство членов которой были делегированы самими же судьям. Теперь судебная мафия пытается устранить решающий голос международников по формированию новой Высшего совета правосудия. Нетрудно догадаться - зачем", - написали в ЦПК.

27 августа 2018 Служба безопасности Украины сообщила о задержанных судьи Черкасского Апеляционного суда Владимира Пономаренко. Его обвинили в получении взятки от гражданина Станислава Дейнеги за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда города Черкасс Юрием Рябухой и Владимиром Калашником за непривлечение Дейнеги к административной ответственности.

11 сентября 2019 Высший Совет правосудия отстранила Пономаренко от занимаемой должности до 27 октября, затем продлив срок до 27 ноября. После окончания срока отстранения Пономаренко вернулся с занимаемой должности судьи. По январе 2020 года он заработал 160 000 гривен заработной платы.

19 февраля 2021-го коллегия судей ВАКС вынесла приговор по делу. Пономаренко приговорили к двум годам лишения свободы за 30 тыс. грн взятки.

После того, как судью поймали на взятке, Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об отставке, хотя могла уволить за дисциплинарный проступок.

Благодаря решению ВРП Пономаренко получил почти 870 тыс. Грн выходного пособия и еще 100 тыс. Грн ежемесячной пенсии.

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