Судья КСУ Мельник подал в отставку

Николай Мельник уволился с посалы судьи КСУ. Фото: dniprograd

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.

Причины такого решения пока неизвестны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает УНИАН.

"Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании удовлетворил заявление судьи КСУ Николая Мельника и уволил его в отставку", - отметил собеседник.

Мельник занимал должность судьи КСУ с 13 марта 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Записи в кабинете Трубы ставят крест на правоохранительной системе - Арьев

Ранее Конституционный суд не удовлетворил заявление бывшего главы Станислава Шевчука о восстановлении его в должности. Заявление Шевчука рассматривали на специальном пленарном заседании.