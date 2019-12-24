Судья КСУ Мельник подал в отставку

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.
Причины такого решения пока неизвестны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает УНИАН.
"Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании удовлетворил заявление судьи КСУ Николая Мельника и уволил его в отставку", - отметил собеседник.
Мельник занимал должность судьи КСУ с 13 марта 2014 года.
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Ранее Конституционный суд не удовлетворил заявление бывшего главы Станислава Шевчука о восстановлении его в должности. Заявление Шевчука рассматривали на специальном пленарном заседании.
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