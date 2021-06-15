Судили более полутысячи взяточников - генпрокурор поделилась деталями

Коррупционные дела рассматривают в судах годами. Фото: pixabay.com

В 2020 году в Украине судили 620 коррупционеров. В этом году этот показатель значительно вырос.

Однако суды не спешат рассматривать такие дела, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"За прошлый год осуждено 620 коррупционеров. А в этом году их количество увеличилось на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет более 350", - отметила она.

По ее словам, часто коррупционные дела рассматривают в судах годами.

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"Отложенное правосудие стало настоящим приговором в борьбе с коррупцией. Успешный опыт Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению таких дел нужно распространить на всю судебную систему", - сказала генпрокурор.

Венедиктова добавила, что для борьбы с коррупцией, граждане также должны перестать давать и брать взятки.

"Нам необходимо бороться не только с последствиями коррупции, а в первую очередь с ее источниками - олигархической системой и необузданной бюрократией", - объяснила она.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает Украину сексистской страной. Однако дискриминации с гендерной точки зрения не испытывает.