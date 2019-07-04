Судьи, которая остановила лицензию SkyUp, грозит тюрьма

Женщина, которая подала иск против лоукостера, не пользовалась его услугами. Фото: Униан

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского райсуда Елены Литвиненко. Она приостановила действие лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Основанием стал сюжет программы "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты обнаружили, что жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании и не пользовалась ее услугами, сообщает "Радио Свобода".

ГБР зарегистрировало производство по вынесение судьей заведомо неправосудного решения. Литвиненко грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лицензию первого украинского лоукостера SkyUp аннулировал суд

Сейчас следователи собирают доказательства. Но пока ни одному лицу не сообщается о подозрении в этом производстве.

24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла постановление о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу. В исковом заявлении от имени Оксаны Пасенко на SkyUp говорилось, что она приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) на рейс SkyUp, а 16 мая ей сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за отсутствия самолетов.