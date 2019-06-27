Суд заставил Киву опровергнуть ложь о Екатерине Гандзюк

Кива заявлял, что Гандзюк разворовывает бюджет. Фото: 5.ua

Заявление члена "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ильи Кивы о том, активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города Соломенский районный суд Киева признал недостоверным.

Суд вынес решение 26 июня. Удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV), сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Суд признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета", и обязал Киву в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что следующая информация не соответствует действительности", - написал он.

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Судья постановил взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

"В том же эфире на 5-й минуте 38 секунде Кива говорит дословно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно, пора", - подытожил адвокат.

Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Напавшкго Никиту Грабчука - до 6 лет.