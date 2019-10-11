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пятница, 11 октября 2019 15:36

Суд восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда

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Суд восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда
14 мая КСУ уволил председателя суда Станислава Шевчука с должности судьи. Фото: bihus.info

Экс-главу Конституционного суда Станислава Шевчука восстановили в должности.

Решение о возобновлении принял Окружной административный суд Киева, сообщил советник Шевчука, Денис Невядомский.

14 мая КСУ уволил председателя суда Станислава Шевчука с должности судьи и назначил председателем суда Наталью Шапталу.

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Шевчук назвал эти события "антиконституционным переворотом" и позже обжаловал это решение в суде.

Судьи КСУ выразили Шевчуку недоверие. Правовых последствий это решение не имело - законом не прописана процедура увольнения председателя суда, кроме как по собственному желанию. Но судьи начали голосования за его отставку с должности судьи - и он автоматически потерял должность.

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