Суд уменьшил Грымчаку задаток

20 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЧ Украины Юрия Грымчака.

Сумму залога Грымчаку уменьшили в три раза, сообщается на портале Судебная власть Украины.

Вместо 5 млн 999 тыс. 283 грн экс-чиновника обязали заплатить 1 млн 999 тыс. 761 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грымчаку могли предлагать должность министра в ОРДЛО, адвокат это отрицает

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 1041", - говорится в сообщении.

14 августа 2019 был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу. Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1100000 взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к Юрию Луценко. Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики". 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО. ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.