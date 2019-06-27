Суд решил не искать Гужву

Гужва получил политическое убежище в Австрии. Фото: detector.media

Розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужви отменил Шевченковский районный суд Киева.

Решение в суде объяснили тем, что место нахождения Гужвы установлено - он получил политическое убежище в Австрии, пишут "Українські новини".

Дело, по которому Гужва находится в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском райсуде на стадии судебных прений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Насирова суд снял с рассмотрения

15 июля 2015-го Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.

22 июня 2017-го Гужву и его помощника Антона Филипковского задержали в редакции "Страна.ua" по статье вымогательство. По версии генерального прокурора Юрия Луценко, за неразмещение на сайте компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько Гужва получил $10 тыс. По версии Гужвы, ему безуспешно предлагали деньги за снятие материалов.

24 июня 2017-го Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс грн.

Шевченковский районный суд Киева отказался заочно арестовать главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву. Соответствующее решение суд принял 3 октября.