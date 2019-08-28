Суд разрешил увольнять за "лайки" в соцсетях

Прокурорка из Донецка не смогла доказать непричастность к разжиганию вражды в соцсетях Фото: hodor.lol

В Верховном суде Украины признали законным увольнение прокурора из Донбасса. Женщина потеряла должность в 2018-м из-за неэтичных высказываний и "лайков" в российской социальной сети "Одноклассники".

Демонстрировала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду тоталитаризма, благосклонно относилась к призывам развязывания военного конфликта в Украине. Также открыто поддерживала участников террористической организации ДНР - путем проставления отметок "класс" на сомнительных публикациях, говорится в деле № 9901/998/18.

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На суде женщина рассказывала, что зарегистрировалась в сети 9 лет назад и не совершала указанных действий. Поставить "лайк" под постами знакомых могла случайно из-за высокой чувствительности гаджетов. Говорила, что аккаунт неоднократно похищали, однако пароля в связи с этим она не меняла.

Ознакомившись со всеми доказательствами, Верховный суд пришел к выводу, что совершенные женщиной действия порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в объективности, честности, неподкупности органов прокуратуры. Это является грубым нарушением прокурорской этики и несовместимо с последующей работой на этой должности.

Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами. Ранее женщина заявила, что никогда не будет говорить на украинском, потому что "из Новороссии".