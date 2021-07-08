Суд признал незаконным аренду здания киностудии им. Александра Довженко

Цену аренды суд признал заниженной. Фото: УП

Суд признал незаконным аренду помещений Национальной киностудии им. Александра Довженко.

В помещении киностудии обустроили отель, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Суд признал незаконным предоставление в пользование коммерческой структуре недвижимого имущества государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" площадью 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В государственной собственности на балансе киностудии есть здание площадью 4,3 тыс. кв.м по ул. Довженко в Киеве. Часть здания без согласования с Минкультом в 2018 году передали в пользование коммерческой структуре на 10 лет.

В помещениях обустроили отель. Прокуратура установила, что размер арендной платы существенно занижен.

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Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора аренды. Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск.

Злоупотребления на большую сумму обнаружили прокуроры в Закарпатской области во время перепланировки Тячевской ЦРБ под больницу неотложной медицинской помощи. Об этом во вторник 29 июня, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.