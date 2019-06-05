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среда, 05 июня 2019 16:04

Суд отпустил спецназовца, которого подозревают в убийстве героя Небесной сотни

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Суд отпустил спецназовца, которого подозревают в убийстве героя Небесной сотни
Новая мера пресечения - домашний арест с ношением электронного браслета. Фото: scontent.flwo3-1.fna.fbcdn.net

5 июня судья Апелляционного суда Киева Денис Масенко решил изменить меру пресечения снайперу спецподразделения "Омега" Дмитрию Хмилю.

Его обвиняют в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченко, сообщили в Адвокатской совещательной группе.

Новая мера пресечения - домашний арест с ношением электронного браслета.

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"Изменили на домашний арест, круглосуточное содержание с ношением электронного браслета. С апелляционной жалобой обратились адвокаты защиты. Просили или изменить меру пресечения, или отменить решение. Полный текст постановления будет 10 июня. Хмиля уже освободили из-под стражи. Мы позвонили в Нацполицию, они ждут, конвойная служба будет доставлять Хмиля по его адресу проживания. До этого он находился почти 8 месяцев под стражей", - рассказал прокурор Игорь Земсков.

На улице Институтской в ​​Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов во время Майдана 2014-го.

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Дата
05
июня

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