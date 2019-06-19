Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда

 
Ексклюзивы
1/5
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 549
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1125
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4311
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1422
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7596
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
12
8
12
15
4
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 162
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1971
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3141
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 603
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 14:56

Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда

  Комментировать
Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда
В ОАСК подтвердили, что с исковым заявлением в суд обратился именно нардеп Мосийчук. Фото: img.tsn.ua

Заявление народного депутата Игоря Мосийчука завернул Окружной административный суд Киева.

Нардеп требовал запретить проведение Киевпрайда, сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня марша равенства "Киевпрайд", постановил - вернуть ее истцу", - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко получил по лбу палкой от Мосийчука - СМИ

Заявление Мосийчуку вернули через несоблюдение требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства.

В то же время возвращение искового заявления не лишает Мосийчука права повторного обращения.

В ОАСК подтвердили, что с исковым заявлением в суд обратился именно нардеп Мосийчук.

"Исковое заявление не соответствовало положениям Кодекса, которые регулируют, как должен быть оформлен иск", - отметил судья-спикер суда Богдан Санин.

Нардеп просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по несовершении действия на запрет проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение "Киевпрайда".

В марше равенства призвали принять участие президента Владимира Зеленского. Видеообращение к нему опубликовали в Facebook организаторы КиевПрайд-2019.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд отклонил заявление Мосийчука о запрете КиевПрайда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 95757
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 76362
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 56176
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 7 Просмотров: 38449
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 35534
Общество
На Херсонщине продолжаются масштабные обыски по делу Гандзюк
На Херсонщине продолжаются масштабные обыски по делу Гандзюк Просмотров: 72
В столице проведут лекции нового украинского правописания
В столице проведут лекции нового украинского правописания Просмотров: 45
Украина на дне рейтинга миролюбивых стран
Украина на дне рейтинга миролюбивых стран 1 Просмотров: 117
В Кремле рассказали, кого отправят на переговоры "нормандской четверки"
В Кремле рассказали, кого отправят на переговоры "нормандской четверки" Просмотров: 261
Павелко "нокаутировал" Суркиса: УЕФА отклонил апелляции в "деле Мораеса"
Павелко "нокаутировал" Суркиса: УЕФА отклонил апелляции в "деле Мораеса" Просмотров: 279
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
19
Тимошенко срочно нужны выборы
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
7
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 40303
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua