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четверг, 04 октября 2018 01:45

Суд отказался заочно арестовать скандального редактора

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Суд отказался заочно арестовать скандального редактора
Гужва убежал в Австрию. Фото: Украинские Новости

Шевченковский районный суд Киева отказался заочно арестовать главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву.

Соответствующее решение суд принял 3 октября, сообщает ТСН.

Ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Гужвы подала сторона обвинения. Однако судья отклонил ходатайство из-за того, что прокурор не смог доказать, что Гужва объявлен в международный розыск.

В суде сослались на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого можно рассматривать лишь в случае, когда будет доказано, что подозреваемый объявлен в международный розыск.

Во время судебного заседания прокурор подал новое ходатайство об избрании меры пресечения Гужве, которым просил заменить предыдущее ходатайство. Однако замена ходатайства об изменении меры пресечения не предусмотрена, отмечают в суде.

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В конце июня 2017 года главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву задержали по подозрению в том, что тот получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не публиковать компромат на одного из политиков.

После ареста он внес за себя залог в размере 1 млн 35 тысяч 300 грн, что составляет 850 минимальных зарплат.

В конце января этого года Игорь Гужва выехал за пределы Украины и попросил политического убежища в Австрии. Там ему помогал с процедурой получения убежища первый заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов (ныне - руководитель телеканала Newsone), который также поселился в Вене. Гужва уверен, что прокуратура просто забыла подать ходатайство о продлении ему меры пресечения, поэтому ему и позволили вылететь из страны.

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