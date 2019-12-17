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вторник, 17 декабря 2019 14:56

Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику 1 млн грн

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Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику 1 млн грн
Уволили прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 года. Фото: static.ukrinform.com

Выплатить 1 миллион 149 тисяч гривен невыплаченного заработка экс-прокурору Константину Кулику постановил Окружной административный суд Киева.

Бывший чиновник подал в суд на Генпрокуратуру относительно невыплаченного заработка в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба ОАСК.

Уволили прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 года с военной службы в запас.

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По сообщению суда, отдел работы с кадрами через семь дней после получения приказа об увольнении Кулика не ​​направил в соответствующий военный комиссариат экземпляр его личного дела. Целью этого было взять Кулика на воинский учет.

"В частности, суд установил, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн., А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн ", - написали в сообщении суда.

22 ноября, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Константина Кулика из органов прокуратуры. Прокурор Константин Кулик был привлечен к расследованию дела энергетической компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

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