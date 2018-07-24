Суд не продлил арест нападавшего на Найема

Суд не продлил арест нападающему на депутата Найема. Фото 24. tv

Шевченковский суд Киева не продлил заочный арест подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который сразу же после инцидента сбежал в Азербайджан.

"В данный момент в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство в связи с тем, что 30 апреля Саитов въехал на территорию Республики Азербайджан с целью избежания ответственности, а также в связи с тем, что срок действия предыдущей меры пресечения истек 1 июля", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что срок досудебного расследования в уголовном производстве продлили до 30 июля.

Народный депутат в соцсети написал, что шокирован таким решением суда.

Это какой-то чертов Кафка! Прокуратура пришла в суд просить продления заочного ареста без документов о том, что подозреваемый в международном розыске. То есть, либо никто никого в розыск и не объявлял, либо преступная... https://t.co/NP4R1ixmsg — Mustafa Nayyem (@mefimus) 24 липня 2018 р.

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В результате конфликта на Бессарабской площади в Киеве несколько человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема, после чего он попал в больницу. Полицией было задержано 3 из 4 нападавших - чеченцы Магомед-Салих Саітов, Ахмед Саитов и Умолт Темербулатов. Им объявили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц.