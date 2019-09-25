Суд избрал меру пресечения сотрудникам института рака, которые требовали деньги с пациентов

Медиков арестовали с правом внесения залога. Фото: Нацполиция

Суд избрал меру пресечения для двух сотрудников Национального института рака.

Медиков взяли под стражу с правом внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере более 160 тыс. 560 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Врачей обвиняют в вымогательстве денег у пациентов за лекарства, которые должны предоставляться бесплатно.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таким случаям. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1 тыс. 500 до 18 тыс. гривен ", - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Как отмечается, следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объявила о проверке Национального института рака. Для этого она подписала приказ о проведении аудита.