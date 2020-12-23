Суд избрал меру пресечения для командующего Воздушными силами из-за катастрофы Ан-26

Дроздова отправят под домашний арест. Фото: РБК

Печерский районный суд Киева решил не отправлять под домашний арест командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова в деле о крушении АН-26.

Его отпустили под личное обязательство, тем самым не удовлетворив ходатайство прокурора о домашнем аресте, сообщает Громадське.

Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

По мнению следствия, Дроздов создал представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасное использование полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 по сентябрь 2020 года, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

Сам подозреваемый говорит, что конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах. Также он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет.

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Напомним, военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку. На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.





