Студенты выйдут на протест против назначения Шкарлета министром

"Стоп-Шкарлет". Студенты выйдут на протест против нового министра образования. Фото:vseosvita.ua

Студенты выйдут на акцию протеста из-за назначения министром образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил студпарламент КНУ им. Тараса Шевченка.

Студенты нескольких университетов выступили против нового министра.

"Присоединяясь к студенческому сообществу Украинского католического университета, Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского", Национального университета "Киево-Могилянской академии", поддерживая принципы академической добродетели, заботясь об обеспечении прав соискателей высшего образования, Студенческий парламент университета публично выступает против решение Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. По нашему искреннему убеждению, министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать", - говорится в открытом письме студентов.

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Студенты возмутились тем, что у министра образования обнаружили плагиат в научных трудах.

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