Студенты КНУ требуют уволить профессора университета из-за дискриминации и сексизма

Скандал в университете им. Тараса Шевчен. Фото: facebook.com/kyiv.university

Студенческий парламент обратился к ректору университета КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского с просьбой рассмотреть дискриминационную и секситську поведение заведующей кафедры иностранных языков Валентины Дайнеко. Об этом сообщает The Бабель.

Студенты просят провести независимое внутреннее расследование заведующей кафедры иностранных языков.В случае, если их обвинения подтвердятся, освободить ее со всех постов в ИМО без права работать в КНУ им. Т. Шевченко.

Реакция заведующей и ректора пока неизвестны.

2 сентября одна из студенток обратилась к директору института международных отношений Валерия Копейки провести независимое расследование Дайнеко. Ее обвинили в том, что она "проводит сексистскую, дискриминационную, аморальное, издевательскую и противозаконную политику" в отношении студентов Института.

В частности, речь идет о том, что преподаватель якобы называла студенток "подстилками для дипломатов", унижала из-за внешности и тому подобное. Также жаловались, что она оскорбляла тех, кто перешел в ИМО с других вузов или приехал учиться из небольших городов. Петицию поддержали 28 человек.

Поддержали Дайнеко около 100 бывших студентов ИМО. После опубликованной жалобы выпускники университета написали письмо в поддержку преподавательницы. Среди вступился за заведующую является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, глава Офиса президента Андрей Ермак и ведущий Андрей Джеджула.

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"Ряд когда и чем" обиженных "студентов Института решила использовать это знаменательное событие для безосновательного, циничного и наглого травли Валентины Викторовны в социальных сетях и на некоторых интернет-сайтах. Известного и уважаемого педагога решили обвинить в якобы предвзятом отношении к студенткам. При этом весь направлен против Валентины Викторовны негативный информационный поток имеет признаки заведомо спланированной "черной PR-кампании", - говорится в письме.



Валентина Дайнеко возглавляет кафедру иностранных языков ИМО в течение последних 30 лет. 24 августа этого года указом президента Владимира Зеленского она получила орден княгини Ольги I степени. После этого несколько выпускниц обвинили 73-летнюю профессора в аморальном поведении.