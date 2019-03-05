Студент заявил, что купил свой диплом

Скандальное заявление студента возмутило деканаФото: Скриншот с видео

В Черноморском Национальном университете имени Петра Могилы разразился скандал – во время вручения дипломов один из студентов заявил, что купил свою "корочку об образовании" за 350 долларов.

Видео инцидента опубликовало местное издание NikLife.

Выпускник факультета физического воспитания и спорта, получив свой диплом, порвал его и начал говорить речь. Однако ему помешали декан факультета Андрей Чернозуб и другие студенты, отобрав микрофон и в итоге столкнув со сцены.

Молодой человек прокричал: "350 долларов я заплатил за диплом, работал в Польше. Спасибо, большая честь..". После этого его вытолкали из актового зала. По словам очевидцев, парень был пьян.

В тот же день декан Андрей Чернозуб сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление в полицию с просьбой проверить обвинения студента. Преподаватель также отметил, что выпускник заранее установил камеру под сценой, что свидетельствует о запланированной провокации с целью дискредитировать университет.