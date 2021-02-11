Строительство самого крупного ЖК "Укрбуда", переданного "Киевгорстрою", может остановиться — заявление компании

Мотивы таких действий прокуратуры на сегодняшний день неизвестны - "Киевгорстрой". Фото: Facebook

Вопрос дальнейшего строительства одного из самых крупных ЖК "Укрбуда" - "Чарівне місто", принятого "Киевгорстроем", зависит от решения Верховного суда по жалобе Офиса Генпрокурора.

Как сообщили в "Киевгорстрое", сейчас строительные работы на объекте продолжаются.

"Но вопрос дальнейшего строительства зависит от решения Верховного суда, который 25.02.2021 г. рассмотрит жалобу Офиса Генерального прокурора на Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 24.11.2020 г., которым признано договор о строительстве комплекса действительным и полностью отказано в удовлетворении иска, поданного еще в 2017 заместителем Генерального прокурора - главным военным прокурором к предыдущему застройщику.

Апелляционной инстанцией были учтены права и интересы инвесторов строительства, которые ожидают получить собственное жилье. Суд принял во внимание то, что в случае признания договора о строительстве недействительным, Дополнительный договор к Договору о строительстве жилого комплекса по ул. Бориспольская, 18 в Дарницком районе г. Киева также потеряет свою силу, что приведет к остановке строительных работ. Ведь права и обязанности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на достройку жилого комплекса прекратятся и гарантировать получение квартир как инвесторами, так и военнослужащими Холдинговая компания не сможет по независящим от нее причинам", - говорится в тексте.

Также недействительность договора о строительстве жилого комплекса повлечет за собой вообще отсутствие права на получение инвесторами (доверителями ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал") оплаченных ними объектов недвижимости.

"Ни прокуратура, ни государство, в случае удовлетворения иска Верховным судом, не гарантируют инвесторам возврат уплаченных денежных средств, поскольку привлеченные финансы были направлены на осуществление этого строительства - оплату строительных работ и закупку материалов. Никаких механизмов по компенсации или достройке объекта пока не существует, а мотивы таких действий прокуратуры на сегодняшний день неизвестны", - говорят в "Киевгорстрое".

12 декабря 2019г. президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" заявил, что недостроенную недвижимость компании "Укрбуд", деньги в которую вложили 13 тыс. человек, завершит "Киевгорстрой". 17 июня 2020 Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 772-р "О мерах по решению проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятиями — участниками государственной строительной корпорации "Укрбуд".