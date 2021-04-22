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четверг, 22 апреля 2021 18:48

Строительство метро в Днепропетровске: выполнили 30% работ

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Строительство метро в Днепропетровске: выполнили 30% работ
Метрополитен в Днепре является одним из самых коротких в Европе. Фото: metro.dp.ua

Продолжение строительства трех станций метро в Днепре до 2024 года согласовало Министерство финансов Украины с Европейским инвестиционным банком.

Об этом сообщили в Минфине.

По состоянию на конец марта текущего года уже выполнили 30% объема строительных работ.

Проект предусматривает продление линии метро на 4 км и строительство трех новых станций: "Театральная", "Центральная" и "Исторический музей".

Сообщается, что в 2021-м генподрядчик обязан завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительство всех рабочих стволов и продолжит строительство эскалаторных тоннелей, проходку тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.

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Продолжена линия метро крайне необходима городу - это позволит решить насущные транспортные проблемы, с которыми метро в Днепре пока не справляется, считают в Минфине.

"Линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города, что значительно ограничивает возможности ее использования. Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

29 декабря 1995 года в Днепропетровске, теперь Днепре, открыли метрополитен, который стал одним из самых коротких в Европе. Подземка имеет одну линию длиной 7,8 км и только шесть станций, а время движения в одну сторону составляет 14 мин.

Длина платформ на станциях составляет 102-105 м, что позволяет принимать поезда метро составом из пяти вагонов, хотя в настоящее время эксплуатируются поезда составом из трех вагонов.

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Дата
22
апреля

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