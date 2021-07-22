Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 378
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1062
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
11
8
5
5
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
&quot;С кузовов автомашин текла кровь&quot;. Судилище над Кенгирскими повстанцами
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
Видео
Все видео
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 477
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 07:36

Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни

  Комментировать
Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни
В Тернополе и Ивано-Франковске 22 июля днем в пределах +22°С. Фото: pixabay.com

22 июля на восток и юг Украины придет похолодание. На западе и севере столбики термометров снова поползут вверх.

Осадки будут преобладать в некоторых западных областях, в Крыму, а также на крайнем востоке, сообщает "УНИАН".

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +24°С.

Во Львове в четверг пройдет небольшой дождь, будет преобладать небольшая облачность. Днем до +21°С.

В Луцке и Ровно - небольшая облачность, днем воздух прогреется до +25°С.

В Тернополе и Ивано-Франковске 22 июля днем в пределах +22°С, пройдет небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет почти безоблачно, днем столбики термометров покажут +24°С.

В Черновцах в четверг ожидается сильный ливень и переменная облачность, днем до +23°С.

В Виннице сегодня будет небольшая облачность и температура в пределах +13...23°С.

В Житомире, Сумах, Черкассах и Кропивницком в четверг также ожидается небольшая облачность. Дневная температура составит +24°С.

В Полтаве температура воздуха сегодня составит +13...25°С, небольшая облачность.

В Одессе 22 июля - почти безоблачно, температура днем будет достигать отметки +28°С.

В Херсоне и Николаеве в четверг жара спадет до +27°С, небольшая облачность.

В Запорожье сегодня пройдет сильный ливень, температура днем составит +24°С.

В Харькове-небольшая облачность, температура днем до +25°С.

В Днепре температура днем составит +24°С, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг также небольшая облачность, дневная температура в пределах +14...22°С, пройдет небольшой дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атмосферный фронт окутает грозами часть Украины

Самый зрелищный летний звездопад, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея, достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. За час можно будет увидеть около 60 вспышек. Наибольшая активность метеорных потоков Персеиды выпадает на 8-16 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страну охватят дожди и похолодание: где пройдут ливни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18144
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10503
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5967
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4338
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
 2 Просмотров: 3312
Общество
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 198
Народные приметы 22 июля - главные традиции и обычаи
Народные приметы 22 июля - главные традиции и обычаи Просмотров: 90
Церковный праздник 22 июля. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 22 июля. Что сегодня нельзя делать Просмотров: 495
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
5
 Просмотров: 207
Ющенко показал фото со взрослыми детьми
Ющенко показал фото со взрослыми детьми 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 56782
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть