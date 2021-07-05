Страну накроют ливни. Где ждать снижения температуры

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 513
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1143
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1872
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 900
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3348
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5787
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 432
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3078
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1107
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
11
9
8
10
9
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Служить и защищать - сегодня День Национальной полиции
Служить и защищать - сегодня День Национальной полиции
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 3 июля - как поздравить именинников
День Ангела 3 июля - как поздравить именинников
Видео
Все видео
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2043
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1017
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2403
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 360
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 07:26

Страну накроют ливни. Где ждать снижения температуры

  Комментировать
Страну накроют ливни. Где ждать снижения температуры
В Николаеве сегодня будет немного облачно. Фото: pixabay.com

Сегодня по всей Украине пройдут ливни с грозами. Температура воздуха снизится до комфортных +24...26°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 5 июля.

В Киеве, Ровно и Луцке пройдет гроза и будет переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +25°С.

Во Львове в понедельник также ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +24°С, будет небольшой дождь.

В Тернополе 5 июля днем до +24°С, также небольшой дождь.

В Черновцах, Хмельницком и Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность и небольшой дождь, днем +24°С.

В Черкассах, Виннице и Житомире пройдет настоящий ливень, дневная температура в пределах +18...24°С.

В Кропивницком температура сегодня днем будет достигать +26°С, ожидается гроза.

В Полтаве также гроза, а дневная температура воздуха +19...25°С.

В Одессе 5 июля - переменная облачность і ливень. Температура днем +26°С.

В Херсоне в понедельник днем будет преобладать жара до +27°С, пройдет ливень.

В Николаеве будет немного облачно, днем также +27°С и ливень.

В Запорожье сегодня температура днем до +26°С, ливень.

В Сумах сегодня сухо, температура воздуха составит +18...26°С. Переменная облачность.

В Харькове также переменная облачность, температура днем +27°С, но гроза.

В Днепре снова пройдут ливни, температура днем +26°С.

В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность и дождь. Температура в пределах +17...20°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги

В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 числа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страну накроют ливни. Где ждать снижения температуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

От боевиков освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 17453
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10161
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5778
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5589
Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты
Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты Просмотров: 5013
Общество
Где больше всего больных Covid-19. Назвали области
Где больше всего больных Covid-19. Назвали области Просмотров: 36
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
 Просмотров: 225
Гороскоп на 5 июля: астролог предупредила о неизбежных изменениях
Гороскоп на 5 июля: астролог предупредила о неизбежных изменениях
 Просмотров: 666
Народные приметы 5 июля - в Евсеев день боялись женщин
Народные приметы 5 июля - в Евсеев день боялись женщин Просмотров: 306
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
Голосов: 56628
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть