Страну накроют ливни. Где ждать снижения температуры

В Николаеве сегодня будет немного облачно. Фото: pixabay.com

Сегодня по всей Украине пройдут ливни с грозами. Температура воздуха снизится до комфортных +24...26°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 5 июля.

В Киеве, Ровно и Луцке пройдет гроза и будет переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +25°С.

Во Львове в понедельник также ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +24°С, будет небольшой дождь.

В Тернополе 5 июля днем до +24°С, также небольшой дождь.

В Черновцах, Хмельницком и Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность и небольшой дождь, днем +24°С.

В Черкассах, Виннице и Житомире пройдет настоящий ливень, дневная температура в пределах +18...24°С.

В Кропивницком температура сегодня днем будет достигать +26°С, ожидается гроза.

В Полтаве также гроза, а дневная температура воздуха +19...25°С.

В Одессе 5 июля - переменная облачность і ливень. Температура днем +26°С.

В Херсоне в понедельник днем будет преобладать жара до +27°С, пройдет ливень.

В Николаеве будет немного облачно, днем также +27°С и ливень.

В Запорожье сегодня температура днем до +26°С, ливень.

В Сумах сегодня сухо, температура воздуха составит +18...26°С. Переменная облачность.

В Харькове также переменная облачность, температура днем +27°С, но гроза.

В Днепре снова пройдут ливни, температура днем +26°С.

В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность и дождь. Температура в пределах +17...20°С.

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 числа.