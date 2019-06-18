"Странно, что Россия переживает за СССР" - актёр "Чорнобыля" ответил российским критикам

Джареда Харриса удивила реакция России нп сериал "Чернобыль". Фото: apostrophe.ua

Сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO вызвал бурю негативных эмоций у российских критиков. Они считают, что картина порочит идеалы Советского Союза и образ власти тех времен.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший ученого Валерия Легасова, дал интервью изданию "Апостроф" в котором удивился такой реакции России.

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По словам Харриса, Россия проектирует на себя образ и идеологию СССР. Для актера удивительно, что критики так переживают о репутации Советского Союза.

"История разворачивается в СССР, хотя затрагивает Украину и Беларусь. Советского Союза уже давно нет. Все страны, которые были в его составе давно независимы. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х годов ", - прокомментировал обвинения актер.

Сцены из сериала "Чернобыль" сравнили с кадрами документальной хроники трагедии. Создателям удалось во многом скопировать реальные события 1986-1988 годов.