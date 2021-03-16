Страна-сосед возбудила суверенитет и целостность Украины

18 марта 2014 в Москве создали соглашение о присоединении Крыма и Севастополя в Россию. Этот документ подписал президент России Владимир Путин, спикер распущенной Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, премьер Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый.

Крымская область вошла в состав Украины в 1954 году на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Одновременно с Крымской областью в состав УССР вошел и Севастополь.

Автор: www.pravda.com.ua Первая попытка отделения Крыма от Украины состоялась 5 мая 1992

В 1989 году депортация крымских татар признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной. Крымским татарам разрешили вернуться на свою историческую родину. 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики" в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР. На всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года 54% жителей Крыма поддержали независимость Украины.

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Автор: gazeta.ua 18 марта 2014 в Москве создали соглашение о присоединении Крыма и Севастополя в России

Первая попытка отделения Крыма от Украины состоялась 5 мая 1992 года, когда крымская власть приняла "Акт провозглашения государственной независимости Республики Крым" в пределах всего Крымского полуострова и назначила проведение референдума. 13 мая акт признали, что он противоречит Конституции Украины, и 21 мая его отменили Верховной Радой Крыма.

В 1994 году пророссийские силы в Крыму одержали победу на местных выборах и Парламент Крыма принял постановление "О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым". Надежду на поддержку России относительно постановления оказались напрасными. Руководство России выявило негатив по поводу инициативы крымского парламента. Столкнувшись с отсутствием финансовой и экономической основы для реальной автономии, руководство Крыма вынуждены смириться с изменением конституции Крым и ликвидировало пост президента.

Сепаратистские настроения возобновились в Крыму во время акций протеста в декабре 2013 - феврале 2014 года и достигли своего пика после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича. 23 февраля в Севастополе состоялся двадцатитысячном митинг, на котором городским головой провозглашено гражданина России Алексея Чалого, а 27 февраля парламент и правительство Крыма захватили неизвестные вооруженные люди, которые вывесили над ними флаг РФ. Это не помешало депутатам Верховной Рады Крыма принять решение о назначении референдума по статусу Крыма.

Автор: www.pravda.com.ua 1 марта состоялись масштабные силовые акции

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1 марта самопровозглашенный председатель Совета министров АР Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России помочь в "обеспечении мира и спокойствия" на территории Крыма. В ответ в тот же день обе палаты Государственной думы предоставили Владимиру Путину согласие на ввод российских войск в Украине. После этого по всей территории полуострова состоялись масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз, захват административных помещений, контроль транспортных магистралей и других стратегически важных объектов.

11 марта 2014 году Верховный Совет автономной республики Крым Севастопольский городской совет принял декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя и в нарушение законов Украины назначили на 16 марта соответствующий референдум. Он прошел с многочисленными нарушениями и фальсификациями, в присутствии большого количества вооруженных российских военных и показал, что якобы 96,77% участников поддержали "воссоединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".

Автор: antikor.com.ua Сепаратистских движение достигло пика после освобождения Януковича от власти

27 марта 2014 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию № 68/262 о поддержке территориальной целостности Украины, непризнание крымского референдума и призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основании вышеупомянутого референдума и воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут быть интерпретированы как признание любого изменения статуса. Соответствующие решения приняли Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, которые осудили оккупацию Украины и призвали не признавать "насильственной аннексии Крыма Российской Федерацией".

США никогда не признают незаконной аннексию Крыма и продолжат помогать Украине противостоять российской агрессии. 7 лет назад РФ нарушила международное право и вторглась на Крымский полуостров, нарушив суверенитет и целостность Украины.