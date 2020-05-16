Страна-рекодсмен из смертей от коронавируса впервые порадовал результатами

В Испании впервые за 2 месяца меньше умерло людей от коронавируса. Фото: slovoidilo.ua

Количество ежедневных смертей от коронавируса в Испании уменьшилась в субботу до 102 и это самый низкий показатель с 18 марта. Накануне сообщалось о 138 смертей, тогда как позавчера было подтверждено 217 летальных случаев.

Об этом сообщает El Pais.

Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании в настоящее время составляет 27 563.

За последние сутки было зарегистрировано 539 новых случаев коронавируса, почти столько же, как и вчера. Общее число заражений возросло до 230 698.

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Излечились от болезни более 146 000 человек, из них почти 1700 - за прошедшие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 463 человек.

По данным исследований Института здравоохранения Карлоса III, в Испании за время эпидемии были инфицированы 5% населения.

В Греции 16 мая открыли 500 организованных пляжей. Они должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса. Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.