Страна этого не выдержит: чем грозит потеря поддержки МВФ

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: Требования МВФ сейчас не являются политически тяжелыми Фото: Тарас Подолян

В ухудшении отношений Украины и МВФ заинтересованы только олигархи.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

"Требования МВФ сейчас не является политически тяжелыми. Это закон о незаконном обогащении, реформы в небанковском финансовом секторе. Они позволят возникнуть в Украине фондовому рынку и рынку ценных бумаг. К тому же нужна нормальная работа антикоррупционного суда, системные реформы, которые дадут новые возможности в экономике. Если не достигнем договоренностей по этому поводу - это будет означать полную победу олигархических интересов. Такой вариант обернется финансовой катастрофой для страны", - сказал он.

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"В 2007 году мы вышли на среднюю зарплату 400 долларов по стране. В 2009-м упали. К этой цифре вернулись только в 2013-м. Правда сделали это искусственно: сжигали золотовалютные резервы, набирались долгов. А потом посыпались. И это произошло бы и без Майдана. Сейчас мы в третий раз вышли на 400 долларов средней зарплаты на работающего. Уровень долга падает достаточно быстро. Золотовалютные резервы высокие и имеют потенциал расти дальше. Есть лишь небольшой дефицит бюджета, но макроэкономическая стабильность достигнута. Спокойно можем расти дальше. Надо обслуживать достаточно высокие выплаты по внешнему долгу. МВФ нам для этого и нужен. Его функция помочь нам следующие пару лет пройти этот период. Затем мы сами выйдем из программы МВФ и больше никак не будем от них зависеть. Если эту помощь сейчас потерять, то есть риск снова упасть. Получим новую девальвацию - средняя зарплата упадет до 200 долларов. Третий раз за 10 лет страна этого не выдержит", - считает эксперт.

Полное интервью Павла Кухты читайте в следующем номере журнала "Країна".