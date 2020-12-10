Штормовой ветер и гололед: Украину зацепит южным циклоном

На выходных станет больше осадков, а в воскресенье антициклон снова подвинет мокрый снег с дождем чуть западнее. Фото: pixabay.com

Сразу несколько активных циклонов будут господствовать над Западной Европой и южной ее частью. Украину зацепит южным циклоном Yvonne.

А потому ближайшей ночью в западных, северных областях и в Винницкой области ожидаются осадки, мокрый снег и дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра днем осадки вероятны только в западной части Украины. В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Прогнозируют штормовой ветер юго-восточного направления.

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Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0...-3°С, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине и в Днепре с районами -3...7°С, в Одесской области и в Крыму +2...6°С. В течение 11 декабря столбики термометров будут колебаться в пределах 0°С, на востоке будет до -2°С, на западе и юге +3...8°С.

В Киеве пятница ожидается влажная, однако днем осадки прекратятся. Ветер все еще будет оставаться порывистым, восточного и юго-восточного направлений. Ночью немного подморозит, на дорогах гололед. В течение дня в столице потеплеет до +1°С.

На выходных станет больше осадков, а в воскресенье антициклон снова подвинет мокрый снег с дождем чуть западнее.

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В курортной Кирилловке Запорожской области шторм не утихал с начала декабря. Порывы ветра до 30 м/с подняли в Азовском море волны до 2 м высотой. Затопило не только пляжи, но и дома первой линии.