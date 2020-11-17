"Stop, ser!" Иностранец пытался подкупить украинского пограничника

Индиец пытался подкупить пограничника в "Борисполе". Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался подкупить украинского пограничника. Таким образом пассажир рейса из Стамбула, которого на законных основаниях не пропустили в Украину, пытался убедить пограничников передумать.

Сначала иностранец предлагал 600 долларов США взятки, потом 800 долларов США и еще намекал, что имеет тысячу долларов, информирует Государственная пограничная служба Украины.

Правохранителю пришлось остановить "щедрого" иностранца словами "Stop, ser!".

Попытку дать денег пограничнику задокументировали офицеры внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и представители Нацполиции. Мужчине запретили въезд в Украину на 3 года.

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В Сумской области брали взятки на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина. Взяточниками оказались работники одной со смен поста. Это таможенники и чиновники Госпогранслужбы.