"Stop, ser!" Иностранец пытался подкупить украинского пограничника

В аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался подкупить украинского пограничника. Таким образом пассажир рейса из Стамбула, которого на законных основаниях не пропустили в Украину, пытался убедить пограничников передумать.
Сначала иностранец предлагал 600 долларов США взятки, потом 800 долларов США и еще намекал, что имеет тысячу долларов, информирует Государственная пограничная служба Украины.
Правохранителю пришлось остановить "щедрого" иностранца словами "Stop, ser!".
Попытку дать денег пограничнику задокументировали офицеры внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и представители Нацполиции. Мужчине запретили въезд в Украину на 3 года.
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В Сумской области брали взятки на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.
Взяточниками оказались работники одной со смен поста. Это таможенники и чиновники Госпогранслужбы.
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