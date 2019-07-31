Столичные патрульные гонялись за пони

В Киеве полицейские ловили пони. Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские ловили пони, который бегал посреди дороги.

Инцидент произошел в среду, 31 июля, в Голосеевском районе. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.

Патрульным удалось поймать животное, и связаться с его владельцем.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - отметили в Telegram-канале полиции Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве дождь, а им весело: как горожане развлекаются в непогоду

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор. Он попытаемся сбежать и спрятаться от полиции в кустах.