Столичные патрульные гонялись за пони

В Киеве полицейские ловили пони, который бегал посреди дороги.
Инцидент произошел в среду, 31 июля, в Голосеевском районе. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.
Патрульным удалось поймать животное, и связаться с его владельцем.
"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - отметили в Telegram-канале полиции Киева.
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В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор. Он попытаемся сбежать и спрятаться от полиции в кустах.
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