Степанов - все. Министр выздоровел после коронавируса

Министр Минздрава Максим Степанов вылечился от коронавируса за 14 дней. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов вылечился от COVID-19. Об этом чиновник объявил в субботу, 28 ноября, во время брифинга. Его он провел вне дома, как это было во время самоизоляции, а в здании МЗ.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло", - сказал министр.

Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезни.

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Коронавирус у главы Минздрава обнаружили 14 ноября.

На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16 294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. Из положительного - выздоровели 8 897 пациентов. Касательно географии, то наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской ( 1013) областях. Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы - 709 701 человек, 12 903 - умерли от COVID-19, выздоровели - 335 135 человек.