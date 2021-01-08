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Степанов рассказал, почему важно соблюдать карантинные ограничения

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Степанов рассказал, почему важно соблюдать карантинные ограничения
Специалисты говорят о постепенном росте в течение января-февраля количества больных COVID-19 и увеличение нагрузки на медицинскую систему. Фото: pixabay.com

В течение января-февраля в Украине прогнозируют рост количества больных COVID-19 и сезонную заболеваемость гриппом. Именно поэтому важно соблюдать карантин зимних каникул.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Сейчас очень важно эти 16 дней соблюдать все меры. Почему? Потому что сейчас в обществе активно обсуждается целесообразность введения этих ограничений, количество новых случаев COVID-19, она снижается. Действительно ситуация стабилизировалась, но она все равно остается достаточно напряженной ", - сказал Степанов.

"При введении карантина было учтено мнение украинских ведущих эпидемиологов и инфекционистов. Их прогнозы говорят о постепенном росте в течение января-февраля количества больных COVID-19 и увеличение нагрузки на медицинскую систему. В частности, у нас сейчас начнется сезонный рост больных гриппом. Это болезнь, которая передается таким же путем, как и COVID-19 вызывает такие же осложнения. и это дополнительная нагрузка на медицинскую систему. Спереди введение усиленных карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, заражались во время новогодних праздников", - добавил министр.

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В Украине с 8 января начался жесткий карантин, который будет действовать до 24 января включительно.

В период локдауна заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять заказы. Запрещается принимать посетителей в кафе, барах и ресторанах. Также продажа непродовольственных товаров может осуществляться только за доставкой заказа. Покупателей в непродовольственных магазинах, на рынках и ярмарках запрещается принимать. Проведение всех массовых мероприятий запрещается. Также не смогут принимать посетителей учреждения культуры. Спортивные залы, фитнес-центры и бассейны прекращают деятельность в период жесткого карантина. Только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры смогут тренироваться в спортзалах за соблюдением противоэпидемических и санитарных мероприятий.

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