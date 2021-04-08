Степанов рассказал, когда украинцев начнут прививать китайской вакциной

CoronaVac будуть прививать после лабораторного контроля. Фото: DW

Китайская вакцина CoronaVac начнет использоваться для проведения прививок сразу, как только пройдет лабораторный контроль в Украине.

"10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина -24".

При этом министр "даже теоретически не предусматривает", что китайская вакцина может не пройти лабораторный контроль.

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"Дело в том, что законодательство не предусматривало прохождение лабораторного контроля именно с CoviShield. Почему? Потому что вакцина, прежде всего, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а CoronaVac только подался и рассматриваются документы о прохождении преквалификации ВОЗ, то есть о разрешении и рекомендации для использования", - сказал Степанов.

МОЗ для применения в Украине зарегистрировало вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят на госпредприятия "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.