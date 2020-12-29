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вторник, 29 декабря 2020 01:07

Степанов просит не нагнетать: "В Украине достаточно коек с кислородом"

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Степанов просит не нагнетать: &quot;В Украине достаточно коек с кислородом&quot;
В Украине подтвердили 1 030 374 случая Covid-19. Фото: Укринформ

В Украине остаются свободными 22 тысячи коек с кислородом для больных Covid-19.

Критический период уже прошел. Такое заявление в интервью "Цензор.НЕТ" сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, в стране занято 41,7% мест в больницах, предназначенных для лечения коронавируса.

Заявления волонтеров о случаях, когда больных не могут госпитализировать из-за нехватки кислорода, Степанов прокомментировал так: "Я с уважением отношусь к людям, которые помогают пациентам и врачам, но в то же время меня возмущают те, кто нагнетает панику".

Министр признал, что некоторые медучреждения почти заполнены, но, по его словам, рядом есть другие больницы, "где есть достаточное количество мест".

"Скажем, Александровская заполнена на 95-100%, но есть 8-я больница, есть 12-я и другие, в которых есть места с подведенным кислородом и, самое главное, с медицинскими работниками, это если говорить о Киеве", – утверждает Степанов.

Он также уверяет, что пациентов с сатурацией ниже 92 не выписывают домой.

"Человека кладут в больницу, как прописано в стандарте, при сатурации 92% (когда требуется кислородная терапия). Соответственно, выписать его из больницы с сатурацией ниже 92 точно нельзя", – сказал министр.

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По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине подтвердили 1 030 374 случая Covid-19. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого. Всего умерли 17 849 инфицированных (+75 за сутки), а 665 729 украинцев (+7191) победили коронавирус.

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