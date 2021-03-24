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среда, 24 марта 2021 23:28

Степанов прокомментировал смерть военнослужащей, которая вакцинировался от Covid-19

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Степанов прокомментировал смерть военнослужащей, которая вакцинировался от Covid-19
Степанов опроверг связь между смертью военной и вакцинацией. Фото: DW

Смерть военнослужащей, которая вакцинировалась от Covid-19, не связана с прививкой.

"Связь между тромбозами и вакциной AstraZeneca. Здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейское медицинское агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никак не связано", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Что касается этого человека (военнослужащей - ред.), я лично общался после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко сказал, что нет никакого намека на тромбозы. Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что медики расследуют "каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер".

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23 марта в пгт. Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей.

21 марта женщина получила прививки против Covid-19. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было.

По заключению судмедэкспертизы причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз.

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