Степанов пояснил, для кого вакцина от коронавируса будет бесплатной

Вакцинировать нужно как минимум 20 млн украинцев. Фото: REUTERS

От Covid-19 в Украине нужно вакцинировать не менее 20 млн человек.

"Мы посчитали все категории риска, которые есть. Это около 20 млн граждан, которых, мы считаем, надо вакцинировать и считаем, что надо вакцинировать за счет бюджета. Это все люди старше 60 лет, люди, имеющие сопутствующие заболевания, все категории по профессиональному признаку, это надо сделать за счет бюджета", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Минздрав в бюджетном запросе просил выделить на закупку вакцины от Covid-19 15,1 млрд грн. В проект бюджета на 2021, который правительство подало на рассмотрение Верховной Рады на вакцинацию от Covid-19 заложено 2,5 млрд грн. грн.