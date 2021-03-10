STEM is FEM начал отборочный тур на бесплатный учебный модуль по фармакологии

К участию приглашаются ученицы украинских средних учебных заведений

По данным исследований украинских фармакологов, с 2010 года рынок труда для фармацевтов и провизоров в Украине постоянно растет. Соответственно, растет и дефицит специалистов. Исследования также показали, что эти специальности пользуются наибольшим спросом у женщин, которые размещают 75% резюме в этой отрасли.

Восполнить дефицит кадров и помочь девушкам обрести себя в этой профессии взялся благотворительный образовательный проект STEM is FEM, посвятив свой очередной учебный модуль фармакологии.

"Модуль расширит представление слушательниц о фармакологии, ведь эта отрасль объединяет не только фармацевтов и провизоров. В ней задействованы техники, которые создают фармакологическое оборудование, биологи, химики и другие профильные специалисты. Кроме того, фармакология – область, где широко представлены и специалисты сопутствующих дисциплин. Например, очень много маркетологов привлечекаются для разного типа работ – от разработки упаковки до рекламных кампаний лекарств", – отмечает инициатор STEM is FEM, инвестор компании Reface, бизнесмен Сергей Токарев.

В программе двухдневного учебного модуля – мотивационные лекции от представительниц международных организаций, лекции и воркшопы от успешных специалисток фармакологической отрасли, творческие задания и технический конкурс, главный приз которого – профессиональный микроскоп.

Модуль состоится 17-18 апреля в Киеве. Подать заявку на участие можно до 28 марта включительно на официальном сайте проекта в разделе "Конкурс".