Ставьте перед собой высокие цели - астролог дал прогноз на 21 мая

21 мая не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Могут появиться симптомы отравления. Фото: vestnik.in.ua

В полдень 21 мая Солнце перейдет к знаку Близнецов. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет везти интеллектуалам и дипломатам, - объясняет астролог. - Следите во время проведения переговоров и торговых операций. Не дайте себя обмануть. Достичь желаемого этого дня можно благодаря терпению и умению обходить острые углы".

Тревожные натуры будут плохо спать ночью.

"Многим придется преодолевать усталость. Не злоупотребляйте энергетиками. По возможности обходитесь без лекарств. Не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Могут появиться симптомы отравления", - говорит Елена Максимова и дает прогноз для каждого знака зодиака на 21 мая.

Овен

День напрасно потраченных усилий. Заработки не соответствуют вашим требованиям. Купленные вещи не будут служить долго. Займитесь очисткой кожи лица.

Телец

Денег мало. До поступления очередного заработка придется экономить. Берегитесь слепой страсти. Она заведет вас в ловушку. Романтические приключения окажутся опасными.

Близнецы

Не участвуйте в имущественных спорах. Избавитесь части собственности. Подождите с покупкой авто. Поиски нового счастья положительных результатов не дадут. Усилится чувство одиночества.

Рак

Отложите проведение банковских операций. Дорого обойдутся сбои в работе техники. Выяснение отношений приведет к крупной ссоре.

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Лев

Выполните свои финансовые обязательства. Отдайте долги. Не берите взяток. В обед не оставляйте своего кошелька без присмотра. Могут беспокоить боли в травмированных ранее суставах.

Дева

Пригласите любимых на свидание. Не стоит говорить о чем-то серьезном. Насладитесь атмосферой романтического вечера.

Весы

Для осуществления денежных операций лучше подойдет вторая половина дня. Покупать украшения и предметы для оформления интерьера не следует. Свидание лучше отменить. Воздержитесь от употребления острых, жареных и копченых блюд.

Скорпион

Не допускайте финансового риска. Любимые начнут требовать качественных изменений в отношениях. Вы не сможете заставить себя изменить что-то в жизни. Возникнут взаимные претензии. Хорошее время для начала лечения заболеваний позвоночника.

Стрелец

Перед выходом из дома проверяйте краны и выключайте электроприборы. Проведите вечер в веселой компании. Не сдерживайте своих эмоциональных порывов. Интимная встреча подарит яркие впечатления.

Козерог

Не ходите без надобности по магазинам. Несколько неприятных столкновений заставят вас задуматься о необходимости перемен в личной жизни. Подождите с принятием радикальных решений. Повышается кровоточивость десен. Могут беспокоить высыпания на губах.

Водолей

Денежные поступления ожидайте во второй половине дня. Партнеры будут хотеть общения. Прогуляйтесь вечером под звездным небом.

Рыбы

Следите за своими словами, если не хотите спровоцировать конфликт. Конструктивного разговора с окружающими не получится. Отложите операции на носоглотке.