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четверг, 01 августа 2019 08:16

Стартует второй этап реформы Нацполиции

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Стартует второй этап реформы Нацполиции
В Нацполиции начался второй этап реформирования подразделений по борьбе с наркопреступностью. Фото - npu.gov.ua

В Нацполиции начался второй этап реформирования подразделений по борьбе с наркопреступностью.

Полицейские подразделения будут реформированы в Закарпатской, Львовской, Херсонской и Черкасской областях. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"Сейчас избраны четыре региона - Закарпатская, Львовская, Херсонская и Черкасская области. Руководители территориальных подразделений должны понять, что это первый шаг реформирования блока уголовной полиции, который затем будет направлен на все другие службы. Эти подразделения не являются экспериментальными. Они являются первыми, которые будут реформированы", - сказал Князев.

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Он добавил, что новосозданные мощные подразделения будут работать над оперативными реализациями международных масштабов.

Реформированные подразделения имеют высокие показатели работы. В частности, в течение этого года оперативники изъяли более полутора тонн героина и кокаина, рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Департамент по противодействию наркопреступности стоит на защите интересов Евросоюза. Весь изъятый ​​поток наркотических средств был направлен именно на страны Евросоюза", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Полицейская реформа длится уже 5 лет. Когда будет завершена - неизвестно. По словам Сергея Князева, полицейская реформа - это важная часть реформы всей правоохранительной системы.

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