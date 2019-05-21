Станут известны тайны, которые скрывали годами - астрологический прогноз на 23 мая

23 мая родилась Галина Тельнюк (слева), певица, участница дуэта "Сестры Тельнюк". Фото: Gazeta.ua

23 мая - день сложных решений. Многих будет преследовать чувство безысходности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут обостряться проблемы и хронические болезни, - объясняет астролог. - Берегите детей от стресса и испуга. Есть опасность формирования у них фобий. Люди будут руководствоваться инстинктами. Повысится общий уровень агрессивности. Избегайте столкновений".

Максимова рекомендует вечером тщательно продумать свои планы на будущий месяц.

"Будьте честными с собой и ближайшим окружением. Ложь вылезет боком. Станут известны тайны, которые скрывали годами", - говорит Елена Максимова.

Читайте подробный прогноз для каждого знака зодиака на 23 мая.

Овен

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов. Не надо думать о пополнении семьи. Избегайте случайных половых контактов.

Телец

Обходите аварийные ситуации. Ремонт авто заметно отразится на вашем бюджете. Проведите вечер в компании знакомых. Не будьте слишком застенчивыми. Приглашение на свидание следует принять. Могут беспокоить тревожные сны.

Близнецы

Это время приятных расходов. Покупайте подарки любимым. Побалуйте и себя обновкой. С окружающими будут складываться напряженные отношения. Не будьте быстрыми на расправу. Поднимется температура. Ухудшится самочувствие.

Рак

Ожидается увеличение уровня заработка. Можно позволить себе приобрести дорогие вещи. В ваше сердце может прийти новое чувство. Любимые сначала могут не ответить взаимностью. Будьте настойчивы.

Лев

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Впоследствии все образуется. В ваши личные дела будут вмешиваться родители. Не стоит пытаетесь спорить с ними.

Дева

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Романтическая переписка может превратиться в нечто большее. Назначьте первую встречу на выходные. Будете приятно удивлены.

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Весы

Вам удастся найти необходимую вещь за умеренные деньги. Дома с семьей вы будете чувствовать приятный уют. Насладитесь этим ощущением. Родным будет приятно ваше попечение. Не допускайте прогрессирования сколиоза.

Скорпион

Наведите порядок в документации. Помогите знакомым уладить недоразумение с любимыми. Ваши собственные проблемы не будут казаться после этого серьезными. Длительное пребывание на ногах может привести к появлению отеков. Попейте мочегонные препараты.

Стрелец

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких людей. Собственных денег будет недостаточно для осуществления необходимых расчетов. Вы будете несдержанные в словах и поступках. Поэтому и разговор с милыми не сложится.

Козерог

Деньги начнут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться лучше. Мысли о личном счастье могут навевать грустное настроение. Не переживайте. Вам не дадут долго грустить в одиночестве. Не налегайте на пирожные. Будет быстро набираться лишний вес.

Водолей

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше на следующий день. Пригласите любимых в кинотеатр или на выставку. Они будут иметь сентиментальное настроение. Грубые шутки будут неуместными. Визит к окулисту отложите.

Рыбы

Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Старайтесь не делать долгов. Неорганизованность любимых будет раздражать. Оставайтесь сдержанными. Каждый имеет свои недостатки. Может беспокоить насморк. Берегитесь сквозняков.

Неделя с 20 по 26 мая будет полна неожиданностей. Деньги будут легко зарабатываться и идти в руки.