Стало известно, сколько заплатили за фуршет во время пресс-марафона Зеленского

Фуршет обошелся в 170 тыс. грн. Фото: Сегодня

Услуги ресторанного обслуживания во время проведения пресс-марафона президента Владимира Зеленского в здании Kyiv Food Market обошлись в 175 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на секретариат работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы Государственного управления делами сообщает УНН.

"По состоянию на 17 октября 2019 в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг Зеленского упал на семь процентов

В ведомстве отметили, что документы на оплату других услуг по проведению пресс-марафона Зеленского поступали.

Президент Владимир Зеленский устроил пресс-марафон, который длился 14 часов. 9 мин. Мероприятие проходило на втором этаже Kyiv Food Market. Начал его в 10:01 четверга. Завершил в 0:10 пятницы. Участие в марафоне приняли более 300 журналистов - украинских и зарубежных. Задали более 500 вопросов.