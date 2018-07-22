Стало известно, сколько украинцев находится в рабстве

Украина на 49-м месте в рейтинге рабства. Фото: ДТ

В антирейтинге рабства в современном мире Украина занимает 49 место среди 167 исследованных стран. Почти 286 тысяч украинцев живут в современном рабстве. На 100 тысяч населения в Украине в рабстве находится 641 человек.

Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации Walk Free.

По оценкам организации, рабство наиболее распространено в Северной Корее. При населении 25 млн человек 25 млн занимаются подневольным трудом, к которой заставляет государство.

В первую десятку государств с наибольшим распространением рабства вошли также Эритрея (на тысячу человек населения приходится 93, которые живут в рабстве), Бурунди (39,95 на тысячу человек), ЦАР (22,25 рабов на тысячу человек), Афганистан (22,25), Мавритания (21,43), Южный Судан (21,43), Пакистан (16,82), Камбоджа (16,81) и Иран (16,24).

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Россия в антирейтинге занимает 64-е место. По оценкам Walk Free, в современном рабстве в РФ живут 794 тысяч человек, то есть на каждые 1000 жителей приходится 5,5 современных раба.

Под современным рабством организация Walk Free понимает любые "случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана". Под это понятие попадают в числе прочего принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, детский труд, принудительный брак.

В исследовании использованы данные официальной статистики 167 стран, информация некоммерческих организаций и результаты опросов более 71 тысяч человек.

За первое полугодие 2018 правоохранителям удалось обнаружить 63 участников организованных преступных групп, причастных к похищению людей. За этот срок было совершено около 190 преступлений в сфере торговли людьми.