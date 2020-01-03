Стало известно, когда закроют каток под окнами Зеленского

Каток у Офиса президента закроется на Крещение. Фото: ЗІК

Бесплатный каток возле Офиса президента в Киеве будет работать до 18 января.

С четверга, 26 декабря до субботы, 18 января, все желающие смогут бесплатно получить коньки и воспользоваться катком. С воскресенья, 19 января, начнется демонтаж конструкций, сообщает Интерфакс-Украина.

Каток имеет размер 12х28 метров, то есть всего около 300 квадратных метров ледового покрытия.

Каток строилась для популяризации проекту "Зимняя страна на ВДНХ", а также других проектов "Экспоцентра". Все вырученные средства от которых идут на восстановление государственного ВДНХ.

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"У нас был разговор с руководителем ГУД (Государственное управление делами - ред.) по такому социальному проекту в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом президента", - отметил директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин.