Стало известно, когда похоронят погибших летчиков вертолета Ми-8

На Ровенщине разбился военный вертолет Ми-8. Фото: ДБР

Четырех пилотов, погибших в результате авиакатастрофы вертолета Ми-8, похоронят во вторник на Львовщине.

"В понедельник 10 июня в 20.00 состоится встреча погибших ребят в начале города Броды в районе Красных казарм. В 21.00 будет проведен парастас в церкви Пресвятой Богородицы Покровительницы Украины (возле военной части). С утра 11 июня в 08.00 час начнется молебен и прощание в клубе воинской части, после чего состоится погребение военнослужащих." – сообщает ТРК Броды.

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29 мая, во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. Погибли командир воинской части полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.