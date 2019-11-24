Стало известно, когда можно будет пользоваться электронными водительскими правами

Электронные водительские права появятся в декабре.

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

"Две-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

"Приложение уже тестируется. В первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Он будет представлен на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - уточнил министр.

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