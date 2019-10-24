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четверг, 24 октября 2019 10:04

Стало известно имя россиянина, который просит политического убежища в Украине

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Стало известно имя россиянина, который просит политического убежища в Украине
Гаврилов попал в Украину через Беларусь. Фото "УНИАН".

Беженец из России - фигурант дела "Нового величия" 26-летний Сергей Гаврилов.

Он находился под домашним арестом, сбежал в Украину и попросил убежища, пишет российское оппозиционное издание "Грани".

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Гаврилов, в частности, объяснил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти. Он - москвич, инженер-программист. После массовых задержаний протестантов Гаврилов начал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими единомышленниками. Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела. Всех их задержали 15 марта 2018-го, за 3 дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 2 до 10 лет колонии.

26-летний гражданин РФ попросил в Украине политического убежища. Он прибыл в понедельник в 14:00 на пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

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