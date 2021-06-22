Стало известно, где и как похоронят Волкова

Во вторник, 22 июня, в Киеве на майдане Независимости пройдет прощание с украинским блогером Святославом Волковым, известным как Горький Лук. Церемония начнется в 12:00.
После этого блогера кремируют, сообщает Дана Яровая в Facebook.
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Святослав умер в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стала болезнь почек. Друзья пытались помочь ему с января 2021 года, но у Волкова уже не было желания жить и бороться с болезнью.
Горький Лук был фронтовым парамедиков. С 2014-го он начал вести сатирический блог, писал книги. Тема - "кацапознавство". Блог всего за несколько месяцев вошел в топ новостей и обзоров, собирая рекордное количество просмотров и комментариев. Мужчина работал учителем русского языка и литературы, но в быту пытался перейти на украинский. Он не любил, когда его называли русскоязычным блоггером. В 2017 году появилась автономная версия блога "Горький Лук".
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