Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области

Фото: "Укрінформ"

Федеральный президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года.

Он приехал в Корюковку Черниговской области, сообщает "Укрінформ".

"То, что сегодня здесь собралось так много людей, для меня является свидетельством того, что память жертв Корюковской трагедии 1943 здесь важна", - сказал Штайнмайер после возложения цветов к памятнику.

После этого он осмотрел экспозицию местного исторического музея.

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Штайнмайер в Корюковке планирует посетить места перезахоронения жертв трагедии в урочище "Гай", где планируется сооружение мемориала, и пообщаться с учениками местных школ, учителями и молодежью в актовом зале Корюковской СОШ № 1.

Корюковская трагедия произошла 1-9 марта 1943 года. Нацисты убили около 7 тыс. человек, сам город сожгли. Эту трагедию в документах Нюрнбергского процесса определили как самое массовое уничтожение местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны.