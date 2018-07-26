США разоблачит крупнейших украинских контрабандистов

Украинские чиновники, которые крышуют контрабанду, станут известными. Фото dpsu.gov.ua

Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США готов предоставить Государственной фискальной службе информацию об украинских чиновниках, связанных с контрабандой.

"США готовы предоставлять Государственной фискальной службе оперативную информацию в отношении чиновников и должностных лиц Украины, а также аффилированных с ними компаний, которые занимаются контрабандой", – сообщила Наталья Непряхина, секретарь ГФС.

Филиалы американского Департамента уголовных расследований работают не только в Америке, но и в Европе, Франкфурте и Лондоне, а также взаимодействуют с Европолом в Азии и Австралии, поэтому имеют информацию относительно незаконных сделок компаний, аффилированных с разного уровня чиновниками и политиками.

"А мы у себя в стране пока говорим о создании Службы финрасследований, как и о необходимости криминализации контрабанды. Большинство политиков на словах – за, как дело до голосования доходит – минимальная поддержка", – добавила она.

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Президент Петр Порошенко наложил частичное вето на законопроект об уголовной ответственности за контрабанду леса из-за того, что нардепы втиснули туда невыгодную для государства норму.